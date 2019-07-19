2019/07/19 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وناقش مجلس الامن الوطني صرف مستحقات موظفي المناطق المحررة بعد إكمال التدقيق الامني من قبل جهاز الامن الوطني، حيث وصلت نسبة الانجاز الى ٩٧ بالمائة من مجموع عدد الموظفين في تلك المناطق، ووافق مجلس الامن الوطني على توصيات فريق العمل المشكل بهذا الصدد.

كما ناقش المجلس استراتيجية الامن السيبراني في العراق ووجه المجلس بالاستمرار بالعمل على إعداد الاستراتيجية واستحداث تشكيل ينسجم معها مستقبلا.

انتهى .



أ .



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الامن الوطني يناقش استراتيجية الامن السيبراني خلال انعقاد جلسته الدورية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الامن الوطني يناقش استراتيجية الامن السيبراني خلال انعقاد جلسته الدورية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).