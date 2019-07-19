2019/07/19 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات مسيرة تقصف معسكرات تابعة لـ”الحشد الشعبي” في كركوك يتبع…

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