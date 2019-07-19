الاعلام الأمني تصدر توضيحا بشأن قصف معسكر الحشد الشعبي وتكشف عدد الضحايا

2019/07/19 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الامني، الجمعة، توضيحا بشأن قصف مقرا للحشد الشعبي في منطقة امرلي من قبل طائرة مسيرة.

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