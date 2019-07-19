2019/07/19 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الخبير الأمني فاضل ابو رغيف، الجمعة، قيام طائرة مسيرة بقصف معسكرا تقيم فيه قوات الحشد الشعبي في قضاء طوزخورماتو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة مسيرة تقصف مقرا للحشد الشعبي في طوزخورماتو ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة مسيرة تقصف مقرا للحشد الشعبي في طوزخورماتو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).