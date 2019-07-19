بعد اعتداء أربيل.. نحو تعزيز التعاون الأمني بين العراق وإقليم كردستان وتركيا

2019/07/19 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في السابع عشر من الشهر الحالي، أعلنت مديرية الأمن في أربيل، أن هجوما مسلحا وقع بمطعم في المدينة، وأسفر عن مقتل أحد العاملين

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