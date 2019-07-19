حكومة إقليم كردستان تدعو الى الافراج عن سياح معتقلين في تركيا

2019/07/19 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت حكومة اقليم كردستان العراق اليوم الجمعة، بيانا بشأن الاعتداء على سياح من الإقليم في مدينة طرابزون بتركيا.

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