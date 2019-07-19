الإعلام الأمني تؤكد تعرض معسكر تابع للحشد الشعبي في صلاح الدين لقصف بواسطة طائرة مسيرة

2019/07/19 | 15:47

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، 19 تموز، 2019، تعرض معسكر تابع للحشد الشعبي في صلاح الدين لقصف بواسطة طائرة مسيرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "معسكر الشهداء في منطقة آمرلي، التابع الى اللواء الـ 16، الحشد الشعبي، تعرض فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة والساعة الثانية وعشرين دقيقة الى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة وأدى القصف الى جرح اثنين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الجمعة (19 تموز 2019)، بأن طائرة مسيرة قصفت معسكراً تقيم فيه قوات الحشد الشعبي في قضاء طوزخورماتو.

وقال أبو رغيف في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "طائرة مسيرة قصفت معسكراً بجنوب قضاء الدوز في قرية جاروغلي"، مبيناً أن "المعسكر تقيم فيه قوات تابعة للحشد الشعبي".

وفي السياق، أكد الأمين العام لمجلس العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، ثائر البياتي، إن "المعسكر كان يضم صواريخ باليستية تم نقلها من إيران مؤخراً، فضلا عن عناصر من حزب الله والحرس الثوري".

وأوضح البياتي في تصريح صحفي، أن "القصف استهدف منشآت حيوية في المعسكر، وأدى الى قتل عناصر من حزب الله والحرس الثوري"، مبيناً ان "القصف وقع فجر اليوم وتم بعد عمليات مراقبة سابقة".

بغداد اليوم- صلاح الدين

كشف مصدر مطلع، الجمعة (19 تموز 2019)، تفاصيل استهداف معسكر تابع للحشد الشعبي، بواسطة طائرة مسيرة، في اطراف قضاء الدوز، بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بالساعة 0230 يوم 2019/7/19

بغداد اليوم- بغداد

افاد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، الجمعة (19 تموز 2019)، بأن طائرة مسيرة قصفت معسكراً تقيم فيه قوات الحشد الشعبي في قضاء طوزخورماتو.

وقال أبو رغيف في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "طائرة مسيرة قصفت معسكراً بجنوب قضاء الد

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، صادق الحسيني، الجمعة (19 تموز 2019)، حصيلة قتلى داعش العرب، خلال النصف الاول من 2019 داخل المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية في ديالى حققت نجاحات م

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