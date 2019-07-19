مطالبات بتحرك أممي لإنقاذ حياة المعتقلين بسجون مليشيات الإمارات

2019/07/19 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، ومقرها هولندا، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين في سجون مليشيات الاحتلال الإماراتي في محافظة

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