نائب بالكونغرس تخاطب ترامب :

2019/07/19 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة الأمريكية الديمقراطية إلهان عمر مساء الخميس، أنها ستبقى "كابوسا" للرئيس ترامب، بعد أن هاجمها مؤيدوه بعنف خلال تجمع انتخابي قبل يوم ما دفعها

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