عبطان : تظاهرة سلمية امام مقر رئاسة الوزراء مساء اليوم

2019/07/19 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن القيادي في تيار الحكمة عبد الحسين عبطان عن تظاهرة سلمية امام مقر رئاسة الوزراء في منطقة العلاوي الساعة 6 مساء اليوم ./انتهى

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