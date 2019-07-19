الكربولي يهاجم حكومة عبد المهدي: راسبة حتى بالبروتوكول

2019/07/19 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعتبر رئيس حزب الحل جمال الكربولي،اليوم الجمعة، الحكومة راسبة حتى في البروتوكول.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر تابعها “النور نيوز” ان”الالتزام بقواعد البروتوكول يُعد من علامات رقي الدول ولاسيما بالتعاملات الخارجية..



حكومتنا تعتقد أن بروتوكول استقبال الرؤساء الضيوف لا يكتمل إلا بـ(زفة) ترافقهم الى مقر الحكومة!؟”.

ووسم الكربولي تغريدته بـ”#شيء مخجل” و”#راسبة_حتى_بالبروتوكول”.

كان الكربولي قال يوم امس، بان حكومة عادل عبدالمهدي قد دخلت مرحلة الموت السريري.

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