اسرة تقتل ابنتها وشابا معها بشيخان في دهوك

2019/07/19 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة دهوك يوم الجمعة ان شابا في العقد الثالث من العمر وفتاة قتلا على يدي ذويها في مركز مجمع "جرة" التابع لقضاء شيخان.

واوضحت الشرطة في بيان اليوم، ان قوات الشرطة توجهت الى محل الحادث وشرعت بإجراء التحقيقات.

واضاف البيان ان الشاب يبلغ من العمر 30 عاما من العمر بينما تبلغ الفتاة 18 عاما، مشيرا انه تم نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي في دهوك.

هذا ولم تخض الشرطة في بيانها بمزيد من التفاصيل.

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