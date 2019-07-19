رفع سعر الغاز في سوريا

2019/07/19 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكدت وزارة التجارة الداخلية في سوريا ،الجمعة، أن قرار رفع أسعار غاز البوتان الصناعي الصادر أمس لا يشمل الغاز المنزلي، فيما أكد أصحاب المحلات أن هذه الزيادة ستترك أثرا سلبيا.وقال معاون الوزير التجارة الداخلية جمال شعيب، إن القرار يشمل الغاز المستخدم في المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، وبموجبه أصبح سعر الأسطوانة من وزن […]

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