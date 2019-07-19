تركيا تعلن قتل 6 عناصر من حزب العمال بغارات في اقليم كوردستان

2019/07/19 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شنّت مقاتلات تركية غارات على معاقل حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان العراق أسفرت عن مقتل 6 مسلحين.

وبحسب تغريدة لوزارة الدفاع التركية على تويتر، استهدفت المقاتلات التركية مواقع الحزب في مناطق متينا وغارا، في إطار عملية المخلب.

واستهدفت المقاتلات مواقع أسلحة وأوكار ومخابئ، تسبب بتحييد 6 عناصر من العمال.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر حزب العمال الكوردستاني الذي يهدد البلاد.

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