ديالى تكشف حصيلة التجنيد الالكتروني لداعش خلال 2019

2019/07/19 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الجمعة، عن حصيلة التجنيد الالكتروني لعصابات داع خلال 2019.وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حصيلة التجنيد الالكتروني لعصابات داعش ضمن مايسمى بولاية ديالى كان صفر خلال 2019″.واضاف الحسيني،ان” فشل التجنيد الالكتروني والذي استخدمه داعش على مدار […]

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