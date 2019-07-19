2019/07/19 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع الطرق المؤدية إلى العلاوي وانتشار أمني كثيف قرب مكتب عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع الطرق المؤدية إلى العلاوي وانتشار أمني كثيف قرب مكتب عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).