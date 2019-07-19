نائب ايزيدي يدعم مطالب “نادية مراد” ويؤكد أن الصراعات السياسية هي سبب عدم عودة النازحين الأيزيديين

2019/07/19 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال اكد النائب في مجلس النواب العراقي، السيد “صائب خدر”، ما قالته الحائزة على جائزة نوبل للسلام وسفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة “نادية مراد” اثناء لقائها بالرئيس الامريكي “دونالد ترامب”، حيث قال “خدر” في تصريحات صحفية لقناة الحرة، “ان كلام نادية مراد حقيقي، ونطالب منذ اكثر من سنة بأن تُحل الصراعات والخلافات …

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