2019/07/19 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقف الشيعي يحيي “ذكرى استشهاد الحسن” بـ66 مليوناَ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوقف الشيعي يحيي “ذكرى استشهاد الحسن” بـ66 مليوناَ (وثيقة) وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف الشيعي يحيي “ذكرى استشهاد الحسن” بـ66 مليوناَ (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف الشيعي يحيي “ذكرى استشهاد الحسن” بـ66 مليوناَ (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).