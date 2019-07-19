2019/07/19 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الحكمة المعارضة ستار الجابري الى عقد جلسة طارئة في مجلس النواب لاستضافة وزير التربية و المدراء العامون في تربية المحافظات لبحث اسباب تدني نسبة النجاح في الامتحانات.

وقال الجابري في بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم،ان "نسبة النجاح القليلة تؤشر لوجود مشكلة في التعليم وعلى المسؤولين عن قطاع التربية ايضاح الاسباب الحقيقية لتدني نسبة النجاح لايجاد الحلول السريعة لها"،داعيا في الوقت نفسه الى اقالة المدراء العامون في مديريات تربية المحافظات الذين حصلوا على نسبة اقل من ٣٠% وافساح المجال لادارة جديدة تنهض بمستوى التعليم في المحافظات".ولفت الجابري الى ان "عدم الاتفاق على اختيار وزير مناسب وكفوء بسبب المحاصصة والمناكفات السياسية القى بضلاله على مسيرة التعليم بعدم متابعة مديريات التربية وبالتالي تدني مستوى النجاح محملا القائمين على التربية المسؤولية الاكبر لعدم اتخاذهم خطوات سريعة لمعالجة اسباب التراجع في المسيرة التعليمية".وشدد انه "خلال عمله الرقابي شخص عدد من الاسباب والمشاكل التي اهمها انتشار التعليم الاهلي والدروس الخصوصية وقلة الابنية المدرسية وازمة الدوام الثلاثي و صعوبة المناهج الدراسية وعدم توفير بيئة دراسية صالحة فضلا عن الافراط بالالعاب الالكترونية وغياب المتابعة كلها اسباب ادت للوصول لهذه النتيجة غير المقبولة والتي تجعل مسيرة التعليم تمر بمنعطف خطير قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه".



وكان ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، حذر في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف "من خطورة تدني مستوى النجاح بين الطلبة في العراق"مبينا، ان "ما تناقلته وما أعلنته وزارة التربية من معدلات النجاح للثالث المتوسط وهي 34.7% وبملاحظة نسبة النجاح المنخفضة في مراحل تعليمية اخرى للتعليم في العراق فتكشف هذه الأرقام ظاهرة مؤلمة وتدعو للقلق والسرعة لتشخيص الأسباب ووضع العلاجات المناسبة لها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجابري يدعو البرلمان لجلسة طارئة لبحث نسب النجاح المتدنية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجابري يدعو البرلمان لجلسة طارئة لبحث نسب النجاح المتدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).