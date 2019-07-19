النجف : ١٠٠حالة ولادة ليلة خسوف القمر

2019/07/19 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مستشفى الزهراء للولادة والاطفال في النجف الاشرف ليلة االثلاثاء الفائت زيادة ملحوظة في اعداد الولادات مقارنة بالايام السابقة .وقال مدير المستشفى الدكتور مصطفى الهرموش، ان ” المستشفى هو المشفى الرئيسي في المحافظة والمتخصص بأمراض النسائية والاطفال شهد ليلة امس الاول وهي الليلة التي حدث فيها خسوف للقمر اعدادا غير طبيعية من حالات الولادة […]

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