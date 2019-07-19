اليونان.. زلزال قوي يضرب أثينا وانقطاع الاتصالات فيها

2019/07/19 | 16:17

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بغداد اليوم- متابعة

هز زلزال بقوة 5,1 درجة أثينا ومنطقة أتيكا في اليونان عند ظهر اليوم الجمعة، ما تسبب في انقطاع الاتصالات الهاتفية، إلا أبنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال مركز الزلازل اليوناني، إن الزلزال وقع على مسافة 23 كلم شمال غرب أثينا، وتبعته هزات ارتدادية.

وذكر تلفزيون ”اي آر تي“، أن جهاز الإطفاء أنقذ حتى الآن أكثر من عشرة أشخاص احتجزوا في المصاعد في العاصمة.

ووقع الزلزال عند نحو الساعة 11:00 ت غ، ودفع بالسكان والموظفين بالخروج إلى الشوارع.

وتحدثت وسائل الإعلام عن انقطاعات في الكهرباء، إلا أن اتصالات الإنترنت لا تزال عاملة.

وتقع اليونان على خطوط الزلازل وتشهد زلازل بشكل منتظم، إلا أنها نادرًا ما توقع ضحايا.

وفي تموز/ يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة جزيرة كوس في بحر إيجه ما أدى إلى مقتل شخصين وإحداث أضرار جسيمة.

وفي 1999 تسبب زلزال بقوة 5,9 درجة بمقتل 143 شخصًا في أثينا ومناطق شمال غربها.

بغداد اليوم- متابعة

نفت القوات المسلحة الإيرانية، الجمعة (19 تموز 2019)، ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اسقاط طائرة ايرانية مسيرة في الخليج.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن كبير المتحدثين باسم القوات، العميد أبو الفضل شكارج

بغداد اليوم-متابعة

كشفت تقارير صحفية يابانية عن آخر كلمات المشتبه الرئيسي في الحريق المتعمد بمدينة كيوتو، الذي راح ضحيته العشرات، والسبب المرجح وراء ارتكاب الجريمة، التي ارتفعت حصيلة قتلاها.

وكان رجل اقتحم استديو للرسوم المتحركة في كيوتو، التي

بغداد اليوم-متابعة

جدد عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني نفي طهران فقدان أي طائرة مسيرة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط بحريته طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.

وكتب عراقجي عبر "تويتر" صباح اليوم: &q

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