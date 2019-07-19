إزالة سوق شعبي بالكامل غربي بغداد

2019/07/19 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن ازالة سوق الرسالة بالكامل غربي العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان حصلت "العهد نيوز" على نسخة منه، ان “بلدية

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