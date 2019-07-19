مجلس بغداد: هناك 10 الاف درجة تنتظر موافقة الحكومة على تخصيصاتها المالية

2019/07/19 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة، ان اعلان اسماء المقبولين للتعيين في القطاع التربوي مرتبط بشكل مباشر بموافقة مجلس الوزراء عليها، مبينا ان

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