هندسة الحشد تشرع بصيانة سدة هور الحمّار في البصرة

2019/07/19 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..شرعت مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، بصيانة سدة هور الحمار في محافظة البصرة لحماية الأنهار والاراضي.وقال بيان لاعلام الحشد تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي شرعت بصيانة سدة هور الحمار في محافظة البصرة لحماية الانهار والاراضي وصولا الى شط العرب من خطر الاملاح […]

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