طائرات تركية تنفذ ضربات جوية في الموصل

2019/07/19 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، اختراق الطائرات التركية الأجواء العراقية وتنفيذ ضربتين جويتين في الموصل، قرب مخيم للنازحين....

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