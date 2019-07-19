حزب الشعوب الديمقراطي يدين مقتل الدبلوماسي التركي في اربيل

2019/07/19 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان حزب الشعوب الديمقراطي التركي، مقتل موظف بالقنصلية التركية في أربيل، في اعتداء مسلح.

وشدد الحزب في بيان، على ضرورة إبعاد الصراعات عن مواقع المدنيين الأبرياء، معربا عن أمله بالتوصل الى المتورطين بالاعتداء، لإزالة أي شكوك حول مقتل الدبلوماسي التركي.

وأضاف الحزب، انه يقف ضد حادث الاعتداء، أيا كان المسؤول عن تنفيذه، مبينا في الوقت ذاته، انه لن يسمح بأية حالة من الأحوال، بالزج باسم أحد نواب الحزب في البرلمان التركي في الاعتداء، او استهدافه، بسبب تورط شقيقه بالاشتراك في تنفيذه.

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