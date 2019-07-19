قطع الطرق المؤدية الى منطقة العلاوي تحسبا لتظاهرة اليوم

2019/07/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت الاجهزة الامنية الطرق المؤدية الى منطقة العلاوي تحسبا للتظاهرة التي دعا اليها تيار الحكمة مساء اليوم امام مكتب رئيس الوزراء.وكان تيار الحكمة دعا الى تظاهرة امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في السادسة من مساء اليوم للمطالبة بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين./انتهى

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