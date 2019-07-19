2019/07/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماوة / خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني في السماوة، اليوم الجمعة، انتشال جثة طفل قضى غراقا في أحد الأنهر.وافاد بيان لها تلقت “خطوة برس” نسخة منه “بناء على الأخبار الوارد من عمليات شرطة قضاء الرميثة بوجود حالة غرق في احد الأنهر في قضاء الرميثة – منطقة الدخان..تمكنت فرق إنقاذ مركز دفاع مدني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال جثة طفل قضى غرقا في أحد الانهر بالسماوة وكالة خطوة برس.

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