تقرير: ضغط العقوبات يدفع إيرانيين إلى البحث عن عمل في أربيل

2019/07/19 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس عند تقاطع أحد الطرق في مدينة أربيل، كبرى مدن كردستان العراق، يتسابق عمال إيرانيون إلى الصعود إلى شاحنة صغيرة بعدما أجبرتهم ضغوط العقوبات الأميركية على عبور الحدود بحثا عن فرص عمل بأجر يومي في العراق المجاور.غالبية هؤلاء أكراد يضعون قبعات ويربطون حقائب قماشية حول خصورهم، في انتظار الحصول على فرصة

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