اللواء 33 ينهي دورة قراءة الخريطة في قاطع المسؤولية غرب نينوى (صور)

2019/07/19 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، الجمعة، دورة قراءة الخريطة وأهم مبادئها وأنواعها وتحديد الاتجاهات وإيجاد الإحداثيات على الخريطة الورقية فضلاً عن تناول اهم برامج التموضع العالمي (GPS) والعمل عليها .وقال موفدنا، إن قسم التدريب في اللواء 33 بالحشد الشعبي أنهى الدورة بمشاركة عدد كبير من منتسبي قوات اللواء في قاطع المسؤولية غرب ...

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