2019/07/19 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، بصيانة سدة هور الحمار في محافظة البصرة لحماية الأنهار والاراضي.وقال موفدنا، إن مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي شرعت بصيانة سدة هور الحمار في محافظة البصرة لحماية الانهار والاراضي وصولا الى شط العرب من خطر الاملاح القادمة مع المياه من جهة محافظة ذي قار....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هندسة الحشد تشرع بصيانة سدة هور الحمّار في البصرة (صور)) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هندسة الحشد تشرع بصيانة سدة هور الحمّار في البصرة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).