اعتقال ثلاثة مطلوبين بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار

2019/07/19 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 مطلوبين بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن ” القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش تركزت على مناطق مختلفة من اقضية هيت والرطبة والقائم غربي الانبار، على خلفية ورود […]

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