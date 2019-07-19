التفاصيل الكاملة للقصف التركي على مخيمٍ في الموصل

2019/07/19 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد #مسؤول تنظيمات حزب #الاتحاد_الوطني #الكردستاني في قضاء مخمور بمحافظة #نينوى #رشاد_كلالي، اليوم الجمعة، إصابة #ثلاثة أشخاص بجروح بالغة، بعد #سلسلة #غارات للطائرات #التركية، استهدفت مخيماً […]

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