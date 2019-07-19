دي ليخت: لم أفضل يوفنتوس من أجل رونالدو.. وأحب فلسفة ساري

2019/07/19 | 16:45

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ماتياس دي ليخت

أكد ماتياس دي ليخت، المدافع المنضم حديثًا لصفوف يوفنتوس قادمًا من أياكس، أنه كان متأكدًا من الانضمام ليوفنتوس عقب نهائي دوري الأمم الأوروبية، مشددًا على أن طلب رونالدو لم يحدث الفارق في قراره.

وقال دي ليخت في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه “مازلت لاعبًا شابًا لكني أشعر بأن لدي خبرة كبيرة بالنسبة لعمري، ولهذا السبب قمت بهذه الخطوة للحصول على المزيد من الخبرة والتعلم من اللاعبين هنا”.

رغبة محسومة

وأضاف “إنها خطوة كبيرة وأول خطوة لي خارج بلدي، أنا سعيد حقًا بطريقة جماهير يوفنتوس في الترحيب بي، وأتمنى أن أمنحهم الكثير في المقابل”.

وتابع دي ليخت “بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية كنت متأكدًا بالفعل من رغبتي في الانضمام ليوفنتوس، لكنها كانت مجاملة كبيرة بأن يطلب مني كريستيانو الانضمام إلى اليوفي لكن هذا لم يحدث فرقًا”.

وواصل “يجب عليّ أن أعتاد على الثقافة الرياضية الجديدة هنا والبيئة الجديدة، وأتمنى أن أبذل قصارى جهدي”.

مشجع قديم

وزاد الدولي الهولندي “لقد التقطت صورة لي بقميص يوفنتوس عندما كان عمري 6 أو 7 سنوات، وفي هذا الوقت، كان فابيو كانافارو نموذجًا لي ويعجبني كثيرًا، دائمًا كان لدي شعور جيد تجاه يوفنتوس وكنت مشجعًا لهم دائمًا”.

وحول مدربه الجديد ماوريسيو ساري، صرح ماتياس: “لقد تحدثت إلى ساري قبل الحضور إلى هنا من أجل التعرف على بعضنا البعض، إنه واحد من الأسباب التي أردت الانضمام ليوفنتوس من أجلها، سمعت الكثير من الأشياء الجيدة عنه، وأنا أحب فلسفته في كرة القدم وكيف أنه يجهز دفاعه”.

وأردف “عندما لعبت هنا مع أياكس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أحببت الأجواء في ملعب الأليانز.



هناك 4 منافسات في الموسم الجديد ونريد الفوز بهم جميعًا، هذه هي عقلية يوفنتوس”.

خطوة هائلة

وأكمل دي ليخت “أتيت إلى هنا لأن إيطاليا واحدة من أكثر الدول اهتمامًا بالمدافعين، يوفنتوس خطوة هائلة بالنسبة لي”.

وأوضح “في هولندا نقوم بالبناء من الخلف والدفاع من الأمام، في إيطاليا الدفاع يكون في تمركز جيد والجميع يدافع، أعتقد أن يوفنتوس يمكنه مساعدتي وأنا أيضًا يمكنني مساعدتهم”.

وزاد مدافع اليوفي الجديد “مازلت في الـ19 من عمري، ويمكنني التحسن وأرغب في فعل المزيد، أمر مهم أن أعمل كل يوم وأتعلم وأتمنى أن أصبح لاعبًا أفضل”.

إرث مهم

وتطرق دي ليخت للحديث عن توقعاته للكالتشيو، قائلًا “الضغط أمر طبيعي في كرة القدم وبالنسبة لي لا يعد ذلك مشكلة لي، سأظهر ما أستطيع فعله على أرض الملعب”.

وأضاف “القميص رقم 4 يعد مميزًا بالنسبة لي، حملت نفس الرقم منذ أن كنت في فريق الشباب بأياكس، وأعلم أيضًا أنه إرث مهم هنا في يوفنتوس”.

وختم دي ليخت “أياكس كان بيئة شابة، لكن هنا أتمنى أن أتعلم من الأبطال الرائعين مثل كيليني، جيجي بوفون وكريستيانو رونالدو والعديد من اللاعبين”.

المصدر : كووورة

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