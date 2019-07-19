2019/07/19 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخزعلي يغرد بشأن فرض واشنطن عقوبات على شخصيات عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخزعلي يغرد بشأن فرض واشنطن عقوبات على شخصيات عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).