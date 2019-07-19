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الخزعلي يغرد بشأن فرض واشنطن عقوبات على شخصيات عراقية


الخزعلي يغرد بشأن فرض واشنطن عقوبات على شخصيات عراقية
2019/07/19 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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