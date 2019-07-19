الحشد الشّعبي.. الصّورة السوداويّة لـ «المَلاك» بأوضحِ معانيها

2019/07/19 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «..بعد كل الانتهاكات التي تمارسها، لا تزال وجود فصائل الحشد الشعبي في الحياة والواقع العراقي قانونياً، ولم يتم نزع صفة القانونية عنه، وهو يمارس عمله استناداً لقانون الحشد الشعبي رقم […]

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