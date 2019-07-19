نفط ميسان : سنتبع الطرق القانونية بحق اي جهة تتواصل مع لاعبينا لغرض التعاقد

2019/07/19 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

عبرت ادارة نادي نفط ميسان عن اسفها الشديد من التصرفات غير الاحترافية لادارات بعض الاندية التي تتواصل يومياً مع لاعبي نادينا من اجل

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