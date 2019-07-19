“هواوي” تفجر مفاجأة بشأن نظام تشغيل “هونغمنغ”

2019/07/19 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قالت كاثرين تشن عضو مجلس إدارة “هواوي” ونائبة رئيس الشركة، أن نظام تشغيل “هونغمنغ” الخاص بالشركة الصينية غير مخصص للهواتف الذكية.وأشارت تشن إلى أن “هواوي” عازمة على الاستمرار في استخدام نظام تشغيل “أندرويد” من غوغل لهواتفها الذكية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.وذكرت تشن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، بأن “هونغمنغ” غير مصمم […]

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