عبد الجبار نوري - رذاذ من وجع الغربة على بستان الناقد العراقي - جمعه عبدالله

2019/07/19 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري رذاذ من وجع الغربة في بستان الناقد العراقي " جمعه عبدالله "عبدالجبارنوريهوالناقد العراقي المتألق والمبدع " جمعه عبدالله " وهو اليوم في منفاه القسري اليونان منذ عشرين عاماً ، يبدو من سيمياء العنوان أنه دفع فاتورة الغربة أستلاباً ووجعاً يومياً كانت الخسارة في مصادرة حريته في وطنه العراق وتغييب طموحات شعبه ، وكان ربحهُ في شخصيته الفذة وثقافته الرصينة والعالية ومواهبه الأدبية أصبح يملك ذل......

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