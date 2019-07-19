2019/07/19 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسن_محاجنة علمانية بمرجعية دينية ...حاولت الدراما العربية ، خاصة الأردنية – الفلسطينية والسورية ، تناول الصراع على فلسطين ونكبة أهلها، برؤية مزاجية – ثيولوجية، بحيث يظهر "القائد" الصهيوني اليهودي وكأنه رجل دين يهودي ، مع سالفين وطاقية صغيرة على رأسه وهو يُصدر الأوامر لمرؤوسيه من الجنود والضباط ....قد يكون الهدف من هذا التصوير الدرامي، للصهيوني- اليهودي المستوطن في فلسطين، هو هدفٌ ثيولوجي يضع الصراع ف......

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