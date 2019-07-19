إيمان بوقردغة - الإخوان لعنة الأوطان

2019/07/19 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة إن المصادر الرئيسية لتلقين المسلمين الفكر الإرهابي تعود إلى حركة " الإخوان المسلمين" فتشكل هذه الحركة وأيديولوجيتها تهديدا للأمن الوطني من ناحية و للأمن و السلم العالمييين من ناحية أخرى حيث تسعى إلى فرض حكومة إسلامية شمولية على نطاق واسع من العالم.فرغم "الاعتدال الحالي" في خطابها فإن هذه المنظمة تشكل حركة شمولية فهي ليست مجرد داعية ل"إسلام بلا خوف" كما يسوّق إلى ذلك البعضإن هذه الحركة ال......

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