شرطة الإنترنت في طهران: سنحاسب الذين ينشرون صورا بحجاب سيء بالفضاء الإلكتروني

2019/07/19 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد قائد شرطة الإنترنت في طهران تورج كاظمي، بمحاسبة الأشخاص الذين ينشرون صورا شخصية لهم، بما أسماه الحجاب غير المناسب، في الفضاء الالكتروني.

وأكد كاظمي في تصريح، ان نشر تلك الصور يعتبر خلعا للحجاب، وستتم مواجهته، وإحالة المسؤولين عن النشر، إذا ما شاهدتها شرطة الانترنت، او تلقت بلاغات من المواطنين بشأنها.

وأعلن قائد الشرطة الإيرانية حسين أشتري، ان خلع الحجاب داخل السيارة يعتبر جريمة، وسيتم التعامل مع أصحابها، مشيرا الى استدعاء مالكي ثلاثمئة ألف سيارة، بتهمة الحجاب السيء، وتوقيع مئة وخمسين ألفا منهم، على تعهدات بعدم تكرار ذلك.

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