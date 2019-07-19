القوات الامنية تعيد جسرا متضررا الى الخدمة غربي الانبار 

2019/07/19 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ، الجمعة، بان القوات الامنية اعادة اعمار وتأهيل جسر متضرر غربي الانبار للمرة الاولى منذ اكثر من 14 عام .وقال العبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” القوات الامنية من هندسة الفرقة السابعة وبالتنسيق مع طرق ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، اعادت اعمار […]

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