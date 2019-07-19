الداخلية تصدر قرارا بشأن المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية

2019/07/19 | 17:06

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن تمديد فترة السماح بقيادة العجلات التي لا تحمل لوحات مرورية حتى نهاية ش...

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