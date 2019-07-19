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حنان الفتلاوي مستشارة لرئيس الوزراء


حنان الفتلاوي مستشارة لرئيس الوزراء
2019/07/19 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اعلن نائب عن كتلة ارادة برئاسة حنان الفتلاوي، ان الاخيرة ستتسلم مهام مستشارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهد...

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