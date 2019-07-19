تظاهرات “الحكمة” في 14 محافظة بضمنها الأنبار: السياسة قبل الخدمات

2019/07/19 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق انطلق أنصار “تيَّار الحكمة” الذي يقودهُ رجل الدين #عمار_الحكيم، اليوم الجمعة، بتظاهراتهم التي أعلنوا عنها الأسبوع الماضي، في 14 محافظة عراقية، بضمنها #الأنبار، في ظل اعتكاف […]

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