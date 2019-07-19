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شاهد بالفيديو.. مواطنون : عشوائية استخدام التطبيقات له مخاطر جمة من ناحية اعطاء البيانات الشخصية لجهة مجهولة


شاهد بالفيديو.. مواطنون : عشوائية استخدام التطبيقات له مخاطر جمة من ناحية اعطاء البيانات الشخصية لجهة مجهولة
2019/07/19 | 17:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: cbVpNqNVw60

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