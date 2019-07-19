القوات الامنية تباشر بقطع جميع الطرق المؤدية الى مبنى محافظة البصرة

2019/07/19 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الجمعة، بأن القوات الامنية باشر بقطع جميع الطرق المؤدية الى مبنى المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية من الجيش والشرطة باشرت بقطع جميع الطرق المؤدية الى مبنى محافظة البصرة".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الامنية انتشرت بشكل كثيف تحسبا من وقوع طارئ".

ويعتزم المئات من المواطنين في محافظة البصرة وعدد من المحافظات التظاهر عصر اليوم الجمعة احجاجا على تردي الخدمات واجراء اصلاحات حقيقية.

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