2019/07/19 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تبدأ بقطع الطرق المؤدية الى مبنى محافظة البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تبدأ بقطع الطرق المؤدية الى مبنى محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تبدأ بقطع الطرق المؤدية الى مبنى محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).