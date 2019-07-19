واشنطن تدرج قياديًا بارزًا في حزب الله على قائمة الإرهاب

2019/07/19 | 17:19

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بغداد اليوم _ متابعة

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، القيادي في حزب الله اللبناني سلمان رؤوف سلمان على لائحة الإرهاب الخاصة بها، فيما وضعت مكافأة مالية تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها "أدرجت القيادي حزب الله اللبناني سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب".

وأقترحت الوزارة الأميركية "مكافأة مالية قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد على فرض واشنطن عقوبات 4 شخصيات عراقية هي كل من محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري "أبو مازن" ومحافظ نينوى السابق أيضًا نوفل العاكوب، والقياديين في الحشد الشعبي ريان الكلداني ووعد القدو بتهم انتهاك حقوق الإنسان والتورط بالفساد.

بغداد اليوم _ بغداد

تحدث النائب عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الاسدي، اليوم الجمعة، عن رقعة نفطية بمحافظة المثنى، فيما وجه رسالة إلى وزير النفط ثامر الغضبان.

وغرد الاسدي بصفحته على موقع "تويتر": أنه "ما هكذ

بغداد اليوم _ بغداد

دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، "الجميع" إلى إدانة فرض واشنطن عقوبات على شخصيات عراقية "بغض النظر عن المواقف السياسية".

وكتب الخزعلي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر&

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سلطات جبل طارق اليوم الجمعة، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيراني "غرايس 1" حتى 15 أغسطس.

وذكرت "رويترز" أن المحكمة العليا في جبل طارق منحت تمديدا لمدة 30 يوما، يسمح للسلطات باستمرار احتجاز الناقلة حتى

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